SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La capolista Campetto Ancona passa al Palaspeca al termine di un match bello e combattuto continuando la sua inarrestabile marcia verso i play-off.

Per i rossoblù di Coach Borgognoni resta la soddisfazione di una prova positiva e l’aver messo tanta paura ai dorici nel finale.

Il match è iniziato subito sui binari del Campetto Ancona che si è portata subito sul 13 a 2 prima della reazione della Sambenedettese Basket, capace anche di passare avanti nel punteggio nel secondo periodo. Nel terzo quarto è arrivato però il break ospite con un Baldoni inarrestabile con i rossoblù che sono sprofondati fino al -19. Nel quarto periodo quando il match sembrava chiuso i rossoblù hanno piazzato uno straordinario parziale di 17 a 2, avendo in mano anche il tiro da 3 punti del meno 1 che ha girato sul ferro, con il vantaggio dorico che si è poi dilatato nuovamente soltanto con i tiri liberi finali.

Per la Sambenedettese Basket a referto 28 punti per Kibildis e 20 per Perini; per Ancona 26 punti di Baldoni.

Da sottolineare l’eccellente direzione della coppia arbitrale. I rossoblù chiuderanno la stagione regolare ancora in casa Sabato 14 aprile alle ore 21 contro il P.S.Giorgio, per prepararsi al meglio alle decisive sfide play-out.

TABELLINO

SAMBENEDETTESE 79: Roncarolo 10, Quercia 5, Angellotti 2, Quinzi, Guadagno NE, Di Silvestro 1, Perini 20, Antonini 7, Lucidi NE, Del Buono 6, Kibildis 28, Vannucci NE. All.Borgognoni.

ANCONA 89: E.Centanni 4, F.Centanni 4, Zandri, Giachi 2, Luini 11, Tarolis 6, Maddaloni 9, Redolf 18, Cognigni 3, Pajola 6, Baldoni 26, Giombini. All.Marsigliani

Note: Parziali 18/23 37/47 54/73 79/89

Falli: Samb 20, Ancona 18

Arbitri: Scaramellini e Sperandini

