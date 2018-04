SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritrovamento shock in Riviera nel primo pomeriggio del 9 aprile, intorno alle 14.

E’ stato rinvenuto un cadavere dalle acque del porto di San Benedetto, nei pressi del Circolo Nautico di San Benedetto. Sul posto Polizia, Carabinieri e Capitaneria del Porto, oltre alla Polizia Scientifica.

ORE 14 E 45. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione ed è impossibile per ora capirne l’identità visto che il viso è irriconoscibile e non è rimasto molto degli abiti che indossava. Sarà dunque necessario l’esame del Dna e l’eventuale esame di documenti addosso al corpo per capire chi sia.

ORE 14 E 50. Sul posto c’è però la famiglia di Vincenzo Napoli e il loro avvocato, allertati dalla possibilità che il corpo sia proprio dell’uomo scomparso da settimane a San Benedetto, visto che il porto era un luogo di abituale frequentazione dello stesso Napoli.

ORE 15 E 10. Enrico Sciarroni, il legale della famiglia, dichiara che si valuterà se mostrare il corpo ai genitori di Napoli oppure i residui del vestiario dell’uomo direttamente sul posto o all’Ospedale di San Benedetto.

ORE 15 E 22. I familiari di Napoli sono apparsi vistosamente scossi, vista la possibilità che si tratti del corpo del loro caro. In questo momento si stanno facendo forza a vicenda.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

