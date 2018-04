MARTINSICURO – Droga in casa, ex marittimo finisce in manette. E’ stato arrestato domenica sera dai carabinieri della caserma di Martinsicuro Filippo Speziali, 59enne del posto. L’uomo era tenuto da qualche tempo sotto osservazione dai militari della locale stazione, guidati dal luogotenente, Antonio Romano, che nelle scorse ore hanno effettuato una perquisizione all’interno della sua abitazione dove, oltre a vario materiale per il confezionamento, sono stati rinvenuti circa 140 grammi di cocaina. Inevitabili le manette e il 59enne, con l’accusa di detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Speziali è molto conosciuto: nel 2009 rimase vittima di un sequestro in Somalia mentre si trovava a bordo del Buccaneer, un rimorchiatore d’altura di proprietà di una società di Ravenna. Rimase nelle mani dei pirati somali per oltre 4 mesi e, dopo quell’incubo, non riuscì più a tornare in mare. Per la vicenda chiese nel 2012 5 milioni di euro di risarcimento alla proprietà dell’imbarcazione.

