PEDASO – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22 di mercoledì 11 alle ore 6 di giovedì 12 aprile, sarà chiusa l’uscita della stazione di Pedaso, per chi proviene da Pescara, per lavori di adeguamento della galleria “Pedaso”.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Grottammare.

