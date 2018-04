VILLA LEMPA – Ucciso da una motozappa mentre lavora nei campi. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17, in via del Vecchio Mulino a Villa Lempa di Civitella del Tronto. La vittima è Alessandro Ferri, 69enne del posto, che stava lavorando con una motozappa in un terreno adiacente alla sua abitazione. Per cause ancora in fase di accertamento da parte di carabinieri, l’uomo ha perso il controllo del mezzo agricolo che lo ha investito, ferendolo mortalmente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Nereto e ai militari della stazione di Civitella del Tronto, si sono portati immediatamente i sanitari del 118, che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore.

