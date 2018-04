BASSANO DEL GRAPPA – Tutto pronto dal “Rino Mercante” di Bassano dove a partire dalle 17 vi racconteremo Bassano-Samb , 34^ giornata del girone B 2017-18. Capuano sceglie Gelonese e Marchi in mezzo mentre Stanco fa il centravanti, dietro di lui Valente e l’insostituibile Bellomo.

Le formazioni:

Bassano (4-3-2-1) All.: Giovanni Colella

Grandi

Andreoni Pasini Bizzotto Karkalis

(19′ st Salvi)Bianchi Botta Proia(29′ st Zonta)

(24′ st Gashi)Venitucci Minesso

Diop(29′ st Fabbro)

Stanco(13′ st Miracoli)

Bellomo(29′ st Di Massimo) Valente

Tomi(13′ st Esposito) Gelonese(13′ st Bacinovic) Marchi Rapisarda

Patti Miceli Conson

Perina

Samb (3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Tifosi rossoblu a Bassano del Grappa

Arbitro: D’Apice (Zanardi/Laudato)

Note: Temperature attorno ai 20 gradi. Da San Benedetto arrivano in 90, 1000 gli spettatori totali al “Mercante”.

Marcatori: 9′ st Minesso (B), 41′ st Gashi (B)

Ammoniti: 4′ pt Stanco (S), 7′ st Bellomo (S), 12′ st Diop (B), 36′ st Andreoni (B)

Espulsi:

Angoli: 3-2

DIRETTA

Primo Tempo

La formazione rossoblu a Bassano

1′ Partiti, Samb in maglia grigia mentre padroni di casa con la classica casacca giallorossa.

2′ Venitucci prova a servire Diop che si invola verso l’area, Patti chiude in scivolata.

4′ Angolo per la Samb che perde palla e innesca Minesso in contropiede, Stanco lo insegue fino a centrocampo e lo trattiene: giallo.

8′ Diop punta Conson sulla sinistra e va sul fondo, il capitano rossoblu lo atterra: punizione per il Bassano che assomiglia a un corner corto.

9′ Palla in mezzo: svetta Pasini sul secondo palo ma palla fuori: buona occasione per i veneti.

13′ Valente prende palla spalle alla porta sulla trequarti, si gira avanza e prova il destro: fuori almeno di un paio di metri.

15′ Punizione sulla trequarti d’attacco per i rossoblu, Bellomo prova a giocare corto per Valente che scatta ma viene chiuso dai difensori giallorossi prima di guadagnarsi il fondo per il cross.

L’azione Bellomo-Valente

19′ Bello scambio Venitucci-Andreoni col terzino che viene liberato sul fondo per il cross, deviato, in angolo.

20′ Sul corner il Bassano la gioca fuori area per il destro al volo di Bianchi che finisce fuori.

23′ Conson per Rapisarda che guadagna il fondo e prova il cross arretrato, arriva Valente da dietro che calcia: ribattuto. Buona occasione per i rossoblu.

26′ Gelonese ferma Venitucci sulla trequarti. Irregolarmente per D’apice: punizione Bassano.

27′ Parte Venitucci che cerca il secondo palo: Tomi chiude in angolo.

28′ Sul corner si accende un batti e ribatti davanti a Perina, poi Conson riesce a buttarla via.

30′ Valente se ne va palla al piede sulla sinistra, poi si gira e cerca Rapisarda sul secondo palo: Karkalis in anticipo si appoggia la suo portiere.

39′ Buco di Conson che si fa superare da Minesso, il 10 arriva sul fondo e crossa ma la palla è preda di Perina.

42′ Ancora un cambio gioco dei veneti a cercare Minesso che di prima la rimette in mezzo per Diop, bravo miceli a chiudere in spaccata anticipando l’attaccante senegalese.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

45′ + 1 Finisce qui un primo tempo con pochissime occasioni e condizionato anche dal caldo.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia la sfida, senza cambi. Numero di Bellomo che se ne va sulla sinistra con un tunnel ad Andreoni, poi prova ancora la percussione e guadagna un angolo.

3′ Ancora un numero strappa applausi per Bellomo che dopo un doppio dribbling trova una bella sventagliata per Rapisarda dalla parte opposta ma il terzino non aggancia.

4′ Buona azione del Bassano che trova Minesso sulla sinistra, cross di prima intenzione, forse deviato, che attraversa tutta l’area senza che Perina né Conson riescano ad arrivare. E’ angolo.

8′ Azione avvolgente del Bassano che sgancia Andreoni al cross per Diop: testa, tiro deviato e ancora corner.

9′ Gol del Bassano, Tomi si lascia scappare Bizzotto che mette in mezzo dove Minesso di piatto insacca.BASSANO-SAMB 1-0

13′ Capuano cambia tutto e inserisce tre giocatori: dentro Miracoli per Stanco, Esposito per Tomi e Bacinovic per Gelonese. Il modulo resta lo stesso con Valente che va a fare il terzino di spinta mentre Esposito si mette affianco a Bellomo dietro a Miracoli.

14′ Subito ci prova Esposito col destro, pallone deviato che finisce fra i guantoni di Grandi.

16′ Intanto Minesso viene lanciato lungo e si ritrova a tu per tu con Perina ma mette il pallone di poco a lato. Occasionissima per il numero 10 dei veneti.

22′ Provano a scuotersi i rossoblu: palla a Esposito al limite dell’area, il 10 si gira e pesca Bellomo a sinistra: tiro al volo un po’ velleitario che finisce altissimo.

25′ Ancora Bassano avanti con Andreoni che crossa dal fondo, Miceli e Patti allontanano poi arriva Karkalis che prova la botta, Perina respinge male e Gashi insacca ma era in fuorigioco.

26′ Valente al cross dalla sinistra pesca l’inserimento in area di Marchi che devia fuori da pochi metri. Occasione clamorosa per i rossoblu.

29′ Capuano si gioca anche la carta Di Massimo: fuori Bellomo.

31′ Samb che soffre ancora, nuovo spunto di Minesso che va in mezzo a cercare il nuovo entrato Fabbro, Conson allontana ma i padroni di casa si lamentano per un presunto fallo di mano: l’arbitro fa proseguire.

36′ Fallo di Andreoni (che prende il giallo) su Valente che era partito sulla fascia mancina. Punizione pericolosa per i rossoblu.

37′ Batte Valente ma la gittata è troppo lunga e l’azione si perde dalla parte opposta.

40′ Svirgolata di Conson, disattento oggi, che quasi diventa buona per Fabbro ma in qualche modo Patti si salva.

41′ Palla persa a centrocampo dalla Samb che innesca Gashi, Patti non riece a tenerlo e allora il numero 16 si presenta al limite dell’area e scocca un sinistro che batte Perina: 2 a 0 BASSANO.

45’+3 Finisce qui. Una piccola Samb cade a Bassano senza praticamente tirare mai in porta.

