BASSANO DEL GRAPPA – Tutto pronto dal “Rino Mercante” di Bassano dove a partire dalle 17 vi racconteremo Bassano-Samb , 34^ giornata del girone B 2017-18. Capuano sceglie Gelonese e Marchi in mezzo mentre Stanco fa il centravanti, dietro di lui Valente e l’insostituibile Bellomo.

Le formazioni:

Bassano (4-3-2-1) All.: Giovanni Colella

Grandi

Andreoni Pasini Bizzotto Karkalis

Bianchi Botta Proia

Venitucci Minesso

Diop

Stanco

Bellomo Valente

Tomi Gelonese Marchi Rapisarda

Patti Miceli Conson

Perina

Samb (3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Tifosi rossoblu a Bassano del Grappa

Arbitro: D’Apice (Zanardi/Laudato)

Note:

Marcatori:

Ammoniti: 4′ pt Stanco (S)

Espulsi:

Angoli: 1-1

DIRETTA

Primo Tempo

La formazione rossoblu a Bassano

1′ Partiti, Samb in maglia grigia mentre padroni di casa con la classica casacca giallorossa.

2′ Venitucci prova a servire Diop che si invola verso l’area, Patti chiude in scivolata.

4′ Angolo per la Samb che perde palla e innesca Minesso in contropiede, Stanco lo insegue fino a centrocampo e lo trattiene: giallo.

8′ Diop punta Conson sulla sinistra e va sul fondo, il capitano rossoblu lo atterra: punizione per il Bassano che assomiglia a un corner corto.

9′ Palla in mezzo: svetta Pasini sul secondo palo ma palla fuori: buona occasione per i veneti.

13′ Valente prende palla spalle alla porta sulla trequarti, si gira avanza e prova il destro: fuori almeno di un paio di metri.

15′ Punizione sulla trequarti d’attacco per i rossoblu, Bellomo prova a giocare corto per Valente che scatta ma viene chiuso dai difensori giallorossi prima di guadagnarsi il fondo per il cross.

L’azione Bellomo-Valente

19′ Bello scambio Venitucci-Andreoni col terzino che viene liberato sul fondo per il cross, deviato, in angolo.

20′ Sul corner il Bassano la gioca fuori area per il destro al volo di Bianchi che finisce fuori.

