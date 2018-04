MONTEPRANDONE – Venerdì 4 maggio, all’Auditorium Pacetti, si esibiranno dal vivo i Turin Brakes, per presentare il nuovo album “Invisible Storm” e riproporre i grandi classici del loro repertorio.

I Turin Brakes sono un gruppo alternative rock inglese, fondato nel 1999 da Olly Knights e Gale Paridjanian. Nel corso di una carriera quasi ventennale hanno pubblicato sette album, raggiungendo la quinta posizione nella UK Singles Charts con il singolo Pain Killer.

Hanno collaborato con artisti di primo piano quali Paul McCartney, Radiohead e Robbie Williams, girando il mondo in tour. Tra le partecipazioni più recenti, nel 2017 i Turin Brakes hanno suonato con l’acclamato DJ Flux Pavillion nel brano “Cut Me Out”.

In occasione dell’uscita del loro ottavo album, presentato il 26 gennaio per Cooking Vinyl, hanno intrapreso un tour internazionale, che partirà dall’Inghilterra e giungerà in Italia il prossimo maggio. Sono previste quattro tappe italiane, una delle quali avrà luogo proprio al Centro Pacetti di Monteprandone.

Spesso associati dalla critica al sound dei Coldplay di Parachutes, i Turin Brakes si distinguono per lo stile malinconico e senza tempo, con accenti che spaziano dal britpop sognante degli Elbow fino al folk-pop delicato e caldo dei norvegesi Kings of Convenience.

La serata al Pacetti si aprirà alle ore 19, con una degustazione di vini e salumi e DJ set. Alle ore 22 inizierà il concerto live.

Il costo del biglietto, comprensivo di apericena, è di €22. E’ possibile acquistarlo online sul circuito CiaoTickets, a prezzo ridotto, oppure al botteghino, la sera dell’evento.

Per maggiori informazioni, contattare il numero: 347 6543380 (Massimo).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 13 oggi)