SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta ad Ancona lo scorso fine settimana la tappa italiana dell’Europa Cup Laser, competizione riservata ai Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7. Sono stati 262 i velisti in gara, in rappresentanza di 20 paesi.

Non sono mancati i colpi di scena con una tromba d’aria che ha d’improvviso imperversato il primo giorno e con la mancata cerimonia di premiazione alla conclusione dell’evento: un virus informatico ha purtroppo danneggiato il software di elaborazione dei risultati e il Comitato Organizzatore non ha potuto fornire in tempo le classifiche finali, le quali sono state elaborate con qualche giorno di ritardo impedendo lo svolgimento della premiazione in programma.

Presenti alla prestigiosa regata internazionale i laseristi Michele Cavallero e Filippo Rosati della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, i quali si sono confrontati con molti dei migliori velisti europei con spirito combattivo e grandissimo impegno.

Michele Cavallero si è piazzato 13esimo nella classifica Under 18 e si è classificato alla 18esima posizione overall, con un fantastico 4° posto in ultima giornata, mentre Filippo Rosati chiude 54esimo in classifica Under 16.

La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto ringrazia orgogliosamente i suoi giovani atleti dei prestigiosi risultati conseguiti, in attesa del prossimo appuntamento sui campi di regata.

