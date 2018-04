In ausilio, per la viabilità, la Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i pompieri nel pomeriggio del 7 aprile.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tra via Roma e San Martino, con due mezzi, al centro di San Benedetto per un cornicione pericolante da un’abitazione.

In ausilio, per la viabilità, la Polizia Municipale. Interrotto, al momento, transito da via San Martino. Pompieri al lavoro per la messa in sicurezza.

