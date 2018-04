Domenica 8 aprile dalle ore 17:00, presso il salone parrocchiale di Madre Teresa di Calcutta in Via Napoli 9 a Martinsicuro. La gara prevede la partecipazione di ben 24 artisti provenienti da diverse zone d’Italia

MARTINSICURO – La Galleria A&A Pascal ha in programma per domenica 8 aprile dalle ore 17, presso il salone parrocchiale di Madre Teresa di Calcutta in Via Napoli 9 a Martinsicuro, la premiazione relativa al “1° concorso dell’uovo decorato a mano”.

La gara prevede la partecipazione di ben 24 artisti provenienti da diverse zone d’Italia. Presiede il critico, il Prof. Massimo Pasqualone.

La compagnia teatrale “I nasini a punta” allieterà la manifestazione con canti, danza e recitazione.

Sarà presente anche il sindaco Massimo Vagnoni, per salutare tutte le persone che accorreranno.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)