SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E’ arrivata nei giorni scorsi una testimonianza credibile: Vincenzo Napoli è stato visto a Torino”.

Ciò è quello che conferma, e afferma a Riviera Oggi, l’avvocato Enrico Sciarroni (che assiste la famiglia Napoli).

Una ragazza ha affermato di aver incrociato il 39enne di San Benedetto. La giovane ha contattato la famiglia che, naturalmente, ha immediatamente allertato i carabinieri di San Benedetto (il Maresciallo Sirico e il Comandante-Tenente Vanni).

Quest’ultimi hanno contattato i colleghi torinesi che hanno rintracciato e sentito la giovane (parsa affidabile e perbene), mostrando anche una foto di Vincenzo. La descrizione fisica e comportamentale coincide: questa persona avrebbe chiesto alla ragazza dei soldi per fare colazione (come Vincenzo faceva in Riviera) e camminava in modo claudicante. Inoltre indossava un giubbetto verde militare, come nel caso della segnalazione da Giulianova Alta, la prima ritenuta credibile.

Un avvistamento che riaccende le speranze dei familiari e conoscenti di Vincenzo Napoli, ancora più convinti, insieme all’avvocato Enrico Sciarroni, che il 39enne sia ancora vivo. L’uomo manca dalla Riviera da più di un mese.

Questa è la seconda segnalazione dal Piemonte dopo quella di qualche tempo fa a Biella dove Vincenzo era stato visto nei pressi di un supermercato con una donna. “Purtroppo in quel caso – afferma il legale – non è stato possibile visionare le immagini della videosorveglianza perché il sistema era guasto”.

I carabinieri piemontesi monitorano la zona e proseguono nelle ricerche. Viene controllato anche un piccolo campo Rom di Collegno.

“Voglio ricordare a coloro – conclude l’avvocato Sciarroni – che hanno notizie o avvistamenti di Vincenzo di contattare immediatamente, e in primis, le Forze dell’Ordine (112 o 113)”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 63 volte, 73 oggi)