SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è appena conclusa la prima tappa nazionale O’Pen Bic, la Coppa delle Dune 2018 tenutasi sul litorale laziale di Torvajanica, presso il Club Villaggio Tognazzi.

Oltre 100 i partecipanti all’evento dedicato alle classi giovanili, un segnale di grande crescita poiché siamo solo alla prima regata stagionale e la risposta è stata già ottima da parte dei giovani atleti di età compresa fra i 9 e i 15 anni e delle società sportive provenienti da Ancona, Porto Recanati, Procida, Taranto, San Benedetto del Tronto, Lago di Garda, Sardegna e Sicilia.

Le condizioni meteorologiche si sono rivelate avverse in prima giornata con vento forte da Sud a oltre 25 nodi e onde molto formate, portando all’annullamento delle regate in programma.

Nella seconda giornata le condizioni si sono rivelate molto simili, ma il Comitato Organizzatore ha potuto approfittare di una breve finestra di stabilità meteo che ha permesso lo svolgimento di due prove per gli Under 17 e una prova per gli Under 13.

Ottimo il risultato conseguito dalla Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto che ha partecipato all’evento con una nuova e agguerrita squadra composta da 6 atleti: Martina Croce, Rebecca Orsetti, Carlo Pierantozzi, Raffaele Brunetti, Federico Emiliani, Sofia Cerri, quattro dei quali al loro debutto in campo di regata.

Negli Under 13 una fortissima Rebecca Orsetti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto non smentisce le sue grandissime capacità e conquista il Primo posto Assoluto, il Primo posto Femminile e si aggiudica il Trofeo Challenge “Tognazzi Marine Village”. La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto si congratula con la sua giovane velista di talento che apre la stagione con un grandissimo risultato e con tutti i suoi ragazzi partecipanti che si sono battuti su un campo di regata impegnativo.

Il prossimo appuntamento nazionale O’Pen Bic si terrà sabato 28 aprile nella splendida cornice dell’isola di Procida, ma già domenica 8 aprile i nostri ragazzi saranno nuovamente impegnati a bordo delle loro imbarcazioni, nella prima tappa del Campionato Interzonale che si svolgerà al porto di San Benedetto del Tronto presso la Sezione della Lega Navale Italiana, a partire dalle ore 9.

