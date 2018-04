La circolazione era stata limitata per i lavori volti a risolvere i problemi di allagamento nell’area. Ancora in corso la riqualificazione per la realizzazione della cisterna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità nella giornata del 6 aprile.

E’ stata riaperta al traffico, in entrambe le direzioni (ovest verso Agraria e Agraria verso Statale 16), via Val Tiberina a Porto d’Ascoli. La circolazione era stata limitata a causa della presenza del cantiere stradale della Ciip per i lavori volti a risolvere la situazione degli allagamenti in zona.

I lavori, per la realizzazione della cisterna, sono ancora in corso.

