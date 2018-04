Ha solo 14 anni, frequenterà tanto per tenersi in allenamento il Liceo scientifico sportivo di San Benedetto del Tronto il prossimo anno. Durante la premiazione l’ambita foto con il noto campione italiano

GROTTAMMARE – Vincere è difficile ma confermarsi è incredibile. Ancora lei, la piccola ragazzina di Offida nuotatrice della Delphinia Team Piceno, che nella stagione passata ha fatto sognare il mondo nuoto marchigiano e nazionale, si ripete, vincendo medaglie e stabilendo record regionali .

Campionati Italiani Giovanili di nuoto invernali Riccione 23/28 marzo 2018, 200 delfino è la sua gara preferita. A causa di alcune difficoltà nelle qualifiche, Lisa Maria partiva dalla seconda batteria e con il 13° tempo, conduce una gara in solitaria davanti a tutti, con il pubblico in silenzio a vedere dove una piccola ragazzina voleva portare il suo sogno. Tempo al tocco di piastra 2.16.93 che gli consentiva di classificarsi seconda e medaglia d’argento.

Alla premiazione come per abitudine il nuotatore più medagliato del nuoto Italiano Massimiliano Rosolino e come in passato selfie con dedica.

Lisa Maria Iotcu ha solo 14 anni, frequenterà tanto per tenersi in allenamento il Liceo scientifico sportivo di San Benedetto del Tronto il prossimo anno. Rappresenta, per la regione Marche settore femminile, l’unica atleta medagliata dei Criteria Giovanili Invernali. Nella sua specialità, il delfino, raccoglie 3 record regionali che sopravvivevano da diversi anni: 200 delfino 2.16.93 record regionale ragazzi e juniores (vecchi record 2.17.79 / 2.17.45), 100 delfino 1.03.15 record regionale ragazzi (vecchio record 1.03.69)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 26 oggi)