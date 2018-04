Tornano “Favole a Merenda” e “Batti il 5!” al Centro Primavera. Il 12 aprile tutti a vedere lo spettacolo del teatro dei burattini che avrà Topo Gigio come ospite

SAN BENEDETTO DLE TRONTO – “Favole a merenda “ e “Batti il 5”, i due servizi educativi comunali gratuiti, accolti presso il centro sociale “Primavera” di via Piemonte, daranno il benvenuto alla Primavera con due originalissime puntate in programma per la prossima settimana.

Mercoledì 11 aprile è in programma alle 16,30 la puntata di “Favole a merenda” dedicata alla lettura ad alta voce “Il Principe Sole e la fata Goccia di pioggia” e al laboratorio musicale “Al gran ballo di principi e principesse”.

Giovedì 12 aprile, sempre alle ore 16,30, a “Batti il 5!” è di scena il teatro dei burattini con i personaggi Topo Gigio e Topo Tip seguito dal laboratorio espressivo sul riciclo intitolato “Il porta-vasetto primaverile”.

A conclusione di ogni appuntamento ci sarà la consueta golosa merenda offerta gentilmente dalla cooperativa “La Picena”.

Gli incontri sono riservati ai bambini in età di scuola dell’infanzia accompagnati da genitori o familiari o nonni. Occorre prenotare telefonando dal lunedì al giovedì al numero 0735-794576 (Ufficio Servizi Infanzia).

