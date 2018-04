Si tratta del Parco Paola di via Colleoni, della pinetina di via Altfortville e dell’area verde di via Manara. Le convenzioni dureranno tre anni per un costo, per le casse del Comune, attorno agli 11 mila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto darà in gestione, per il triennio 2018-2020, tre aree verdi cittadine ad altrettante associazioni.

Si tratta del Parco Paola di via Colleoni che sarà dato in affidamento all’associazione culturale River Club in cambio di un rimborso, totale per il triennio, attorno ai 2 mila euro. La pinetina di via Altfortville, invece, va in affidamento all’associazione “Pd’a Garden” che riceverà un rimborso totale di 4300 euro alla data del 2020. Infine l’area verde di via Manara, un’are di oltre 6 mila metri quadrati, va all’associazione “Ahjla Raggio di Sole” per una cifra complessiva di circa 5mila euro nel triennio di gestione.

