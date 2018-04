CUPRA MARITTIMA – Il 28 Marzo scorso l’Azienda Farmaceutica ‘Ciccarelli’ ha ospitato nel suo stabilimento di Milano una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Cupra e due classi dell’ Istituto Professionale per il Commerciale e per i Servizi Socio Sanitari, sempre di Cupra.

Il Sindaco Domenico D’Annibali e l’assessore ai servizi sociali Roberta Rossi, insieme ai ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto (intitolato proprio al grande Nico Ciccarelli), sono stati accolti dall’Ad dott. Marco Pasetti che ha presentato loro la mission dell’azienda, la storia, la produzione e i mercati dello storico marchio di dentifrici, creme di bellezza, ed altri prodotti per l’igiene e la cura personale, che hanno fatto conoscere al mondo intero il nome di Cupra.

Negli uffici dell’azienda sono presenti le foto, gli oggetti, che hanno segnato le tappe dello sviluppo dell’azienda: dalla presenza della farmacia dei Ciccarelli a Cupra, le immagini degli spot degli anni ’60 che hanno portato i prodotti Ciccarelli in tutte le case, le foto dei testimonial e dello stesso Nico durante le riprese dei ‘Carosello’, alcune delle quali riprese proprio con gli sfondi della spiaggia e delle colline cuprensi.

Accolti cordialmente dai dirigenti dell’azienda gli ospiti hanno potuto visitare tutta la filiera produttiva dei diversi prodotti, e conoscere e constatare la cura, le ricerche scientifiche, le tecnologie produttive, l’automazione e il delicato e professionale controllo umano che vi è dietro la vasta produzione dei prodotti Ciccarelli.

La visita è stata una bellissima esperienza umana e culturale, che ha fatto cogliere i fondamenti valori organizzativi di una azienda moderna (ricerca, produzione, marketing e mercati) coniugata, come nel caso della Ciccarelli, con una cultura dell’Azienda familiare a dimensione umana, legata alla tradizione, alla difesa di un brand italiano, e all’attenzione anche filantropica dell’ azienda, che non ha mai dimenticato le sue radici e ha ricollocato nel territorio cuprense, in attività benefiche, una parte dei propri profitti.

Dopo aver pranzato nella mensa dell’azienda, il Sindaco e le componenti scolastiche hanno salutato con gratitudine e stima il Dott. Marco Pasetti, con la promessa di nuovi incontri sia a Cupra che a Milano.

