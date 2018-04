SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un grande ospite è atteso in riviera: giovedì 12 aprile alle ore 17.30 presso l’auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto, Roberto Piumini parlerà ai “grandi” della poesia per i “piccoli”.

Un’imperdibile golosissima occasione per ascoltare quello che dai più è considerato il maggior autore per ragazzi del XXI secolo. La sua creatività è a tutto tondo: attore, scrittore, autore di programmi radiofonici e televisivi (chi non conosce L’Albero Azzurro?), traduttore. È stato insegnante e pedagogista.

L’associazione culturale La Meraviglia, in collaborazione con I Luoghi della Scrittura lo ha invitato per qualche giorno in città per mantenere una promessa e realizzare un desiderio.

Nello scorso mese di settembre, durante il Festival di FàVolà su Pinocchio, realizzato in edizione straordinaria nei comuni terremotati di Amatrice, Acquasanta Terme e Norcia, gli organizzatori hanno chiesto ai bambini ed alle loro insegnanti chi avrebbero voluto avere ospite (in tema letterario) nel corso del successivo anno scolastico. La maggior parte ha indicato Roberto Piumini, alcuni addirittura hanno aggiunto che per loro incontrarlo sarebbe stato la realizzazione di un sogno.

Come poteva La Meraviglia restare insensibile ad un tale desiderio? La presidente Cinzia Carboni da quel momento si è data da fare per reperire i fondi necessari.

Grazie agli artisti che hanno permesso la messa all’asta delle loro opere su Pinocchio con Favol’Arte, finalmente è stato possibile concretizzare la promessa: Piumini incontrerà i bambini delle scuole primarie di Amatrice l’11 aprile, Acquasanta Terme il 12 e Norcia il 13.

Un ulteriore regalo sarà fatto agli insegnanti e a chi avrà piacere di partecipare, con un incontro formativo sulla poesia per bambini dal titolo “La fame di Pierluigino”, nel pomeriggio di giovedì 12 aprile a San Benedetto del Tronto.

L’ingresso sarà ad offerta libera, si consiglia la prenotazione scrivendo a: infolameraviglia@gmail.com.

