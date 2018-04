SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo dell’edizione 2017, conclusasi col trionfo di Marina Centro in finale sul quartiere Sant’Antonio, anche quest’anno torna il “Trofeo Riviera Oggi”, il torneo di calcetto che mette di fronte i quartieri di San Benedetto.

L’edizione 2018 si terrà nella seconda metà di maggio. Il torneo si svolgerà in due fasi: prima i classici gironi all’italiana e poi le fasi finali. Sono previsti premi per le prime squadre classificate oltre che premi individuali quali miglior marcatore, miglior portiere ecc.

Le squadre, una per ognuno dei 16 quartieri sambenedettesi, saranno composte da un minimo di 8 a un massimo di 12 giocatori, quattro dei quali potranno provenire da fuori città mentre il resto dei componenti dovrà essere residente nel quartiere per il quale scende in campo. Se vuoi partecipare chiama il 333-5007457 per maggiori info. Riviera Oggi vi terrà informati su regolamento, date ufficiali e premi. Stay tuned!

