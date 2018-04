Moonie, Scooty e Jancey vivono in Florida, in una zona degradata tanto vicina a Disneyland quanto lontana dal suo gioioso e spensierato benessere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un lungo weekend di proiezioni, che si protrae fino a lunedì 9 aprile, con ben tre film in programmazione al Cine Teatro Concordia per “CinemalCentro”.

“UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” di Sean Baker

LA TRAMA Moonie, Scooty e Jancey vivono in Florida, in una zona degradata tanto vicina a Disneyland quanto lontana dal suo gioioso e spensierato benessere. Ma i tre hanno circa sei anni, e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria in un’avventura.

ORARI

venerdì 6 aprile ore 19;

sabato 7 aprile ore 21,30;

domenica 8 aprile ore 19 – 21,30;

BIGLIETTI

intero: 6,50 euro;

ridotto: 5 euro;

