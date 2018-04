SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Christina Assouad presenta il libro “Brodetto galeotto” sabato 7 aprile alle ore 18 all’Hotel Progresso. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, dalla libreria “La Bibliofila” e dall’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura”. Conversa con l’autrice Eliana Narcisi.

Christina B. Assouad ama ambientare le sue storie in piccole città di provincia o in borghi medievali, perché ciò che accade nei luoghi meno conosciuti si colora sempre di stupore, magia e mistero. Per la collana Youfeel di Rizzoli Christina Assouad ha pubblicato “Chef Love” e “Due cuori e una borsetta”. Per Fanucci editore, nella collana nero italiano, ha firmato “Delitto dietro le quinte”. Con “Brodetto galeotto” fa ingresso nel catalogo Leggereditore.

IL LIBRO

Laura, Nina e Azzurra hanno ereditato dai genitori una storica trattoria a San Benedetto del Tronto. Gli affari, però, non vanno come speravano, soprattutto a causa dell’ex marito di Laura, Mariano. Intenzionato a sabotare la sua attività, l’uomo le ha infatti sottratto il prezioso ricettario di famiglia e ha aperto un ristorante di lusso che propone gli stessi piatti, rivisitati in chiave gourmet. Sull’orlo del lastrico, le tre sorelle hanno un’ultima chance per ridare lustro alla trattoria: partecipare al Festival del pesce azzurro, un’importante manifestazione che si tiene ogni anno nella cittadina marchigiana. Laura crede di avere trovato l’idea vincente: proporre l’antica ricetta paterna del brodetto alla sambenedettese, ma ancora non sa che Mariano ha avuto la sua stessa intuizione. Intanto Manuel, il suo grande amore ai tempi della scuola, è tornato in paese e l’alchimia che la unisce a lui sembra essere la stessa di un tempo. Una storia di amicizia, amore e passione per il mare, dove la cucina si fa portavoce della più autentica tradizione popolare.

