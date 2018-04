Operazione avvenuta in Lombardia ma avviata grazie alla segnalazione della Guardia di Finanza della Tenenza di Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Blitz delle Fiamme Gialle nei giorni scorsi.

I finanzieri della Compagnia di Melegnano, nel Milanese, hanno sequestrato due quintali di cannabis per un valore di 1.750.000 euro, denunciando un responsabile alla Procura della Repubblica di Lodi per traffico di sostanze stupefacenti. Alle attività hanno partecipato anche i militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Le indagini, che hanno riguardato il gestore di un esercizio commerciale situato nel centro di San Giuliano Milanese, sono infatti state avviate grazie ad una segnalazione del Reparto abruzzese.

All’interno del negozio l’indagato, abusando delle disposizioni volte alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, rendeva disponibile alla propria clientela una varietà di cannabis in realtà ricompresa tra quelle vietate dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.

I sopralluoghi e gli appostamenti eseguiti dai militari hanno consentito di accertare sia il consistente flusso di persone che entravano nel negozio per acquistare la sostanza stupefacente sia di individuare, nei paraggi, un magazzino utilizzato come laboratorio per la lavorazione della canapa.

Il negoziante, infatti, vendeva la marijuana sia allo stato naturale, sia sotto forma di cristalli, resine e pollini (rinvenuti dai finanzieri a seguito delle perquisizioni), pubblicizzandone la disponibilità attraverso un sito internet.

