SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Bisognerebbe proprio che ogni uomo avesse almeno un posto dove andare”: la riflessione di Dostoevskij in “Delitto e castigo” si adatta perfettamente alla Campagna Tende 2017-18 della Fondazione AVSI, Associazione Volontariato per il Servizio Internazionale, dal titolo “Dov’è la mia casa?”, che l’Associazione Culturale “La Scintilla” e la Compagnia delle Opere Marche Sud sostengono attraverso un concerto che si terrà sabato 7 aprile, a partire dalle ore 21.15, al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.

Protagonista del concerto sarà il gruppo “Faber Acustic” di San Benedetto del Tronto, che eseguirà brani dell’indimenticato Fabrizio De Andrè: si tratta di una serata di beneficenza a favore della Fondazione AVSI, organizzazione impegnata con centinaia di progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 Paesi del mondo di Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia.

La Campagna Tende AVSI 2017-2018 ha il volto di Myriam, la bambina che nel 2014 insieme alla sua famiglia e agli abitanti di Qaraqosh fu cacciata da casa sua e trovò rifugio in un campo per sfollati a Erbil.

Proprio per questo motivo, nella Campagna Tende 2017/2018 saranno sostenuti e finanziati 4 progetti in Siria (Ospedali aperti) Iraq (Asilo a Qaraqosh) Uganda (Come a casa) e Italia (Portofranco. Aiuto allo studio).

