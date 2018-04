Dopo il parere del collegio documento passerà in assise. “Mi preme rilevare – dice l’assessore Traini – come nel complesso il bilancio del Comune sia rispettoso dei parametri ministeriali in tema di equilibri. Questo, unitamente al parere favorevole dei revisori dei conti in tema di riaccertamento dei residui, ci consentirà di presentare al Consiglio un documento che certifica come i nostri conti siano in ordine”