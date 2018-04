SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Winx correranno la Maratona di Milano il prossimo 8 aprile per sostenere la Onlus sambenedettese “Michele per tutti”. Lo studio di animazione Rainbow, che produce la fortunata serie tv “Winx Club”, è infatti fra i sostenitori dell’associazione nata per dare sostegno e assistenza ai bambini affetti da ritardo allo sviluppo.

COS’E’ MICHELE PER TUTTI? La Onlus “Michele per tutti” nasce dal volere di Cristiana Carniel e Marco Sorrentino, genitori appunto di Michele, un bimbo affetto da una lesione cerebrale. L’associazione ha sede nel centro “Forum” di Porto D’Ascoli e tramite un team di persone si occupa di offrire terapie riabilitative a oltre 50 famiglie. Assieme alle attività mediche, la Onlus si occupa da anni anche di organizzare corsi e seminari volti a informare e sensibilizzare sul tema del ritardo psico-motorio.

L’AVVENTURA ALLA MILANO MARATHON. Michele per tutti, dunque, domenica prossima (8 aprile) sarà a Milano per il tradizionale appuntamento primaverile con la Maratona, che da sempre è un ritrovo per i campioni della specialità, sia per il percorso suggestivo (si parte e arriva a Porta Venezia percorrendo tutto il centro città) che per il tracciato pianeggiante. L’associazione sambenedettese è una delle 100 onlus accreditate ad una corsa, “l’unica in Italia” commenta Marco Sorrentino, che unisce sport e solidarietà visto che ogni runner, all’atto dell’iscrizione decide a quale associazione destinare una parte della quota che versa per correre. E per sostenere la causa di Michele e degli altri bambini domenica prossima correranno ben 33 squadre, sia nella corsa classica da 42 chilometri, sia nella staffetta che verrà percorsa da squadre di quattro atleti, ognuno dei quali correrà una frazione da 10 chilometri.

La squadra che correrà la staffetta per Michele, con tanto di logo dell’associazione stampigliato sulle maglie, è costituita da nomi importanti della specialità fra cui Denis Curzi, il capitano, Maurizio Leone e ancora Giovanni Ruggeri e Ottavio Andreani. A coronare la giornata di “Michele per tutti”, come dicevamo, l’evento legato al mondo “Winx Club”. All’interno del Charity Village a Milano infatti, domenica saranno presenti tutte e sei le fate (la “leader” del club, Bloom, era anche a San Benedetto oggi per la presentazione dell’evento) che sfileranno anche per i bambini. Ma non è finita qui. Per i piccoli fan delle Winx ci sarà anche la possibilità di ricevere autografi, farsi truccare e anche ricevere, dietro una donazione alla onlus sambenedettese, anche le ambitissime ali delle sei fate. Con un paio di ali, appositamente progettato, correranno poi anche tutti gli atleti, fra gli oltre 16 mila iscritti, che hanno scelto di sostenere “Michele per tutti”.

