SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quatto aprile 1923-quattro aprile 2018. La Sambenedettese oggi compie 95 anni. La società rossoblu, tramite il suo sito internet ha celebrato la ricorrenza, che avvicina la Samb sempre di più al suo centenario, con un lungo post e soprattutto con una suggestiva immagine che ritrae dei bambini intenti a giocare a pallone. Du cassette per il pesce a fare da pali e sullo sfondo il porto della nostra città.

“Un compleanno pieno di soddisfazioni quest’anno” si legge poi su sambendettesecalcio.it “con la compagine rossoblù guidata dal Mister Ezio Capuano al secondo posto della classifica di Serie C con 49 punti, da quasi 40 anni mai cosi’ in alto nella terza serie nazionale.

Nata il 4 aprile 1923 in seguito alla fusione di tre societa’ locali, la Fortitudo, la Serenissima e la Forza e Coraggio, la Sambenedettese calcio oggi festeggia il suo 95° anno dalla fondazione vantando un palmarès tra le più prestigiose di tutta la costa adriatica, con ben ventun campionati disputati nella serie cadetta ed oltre 40 in Serie C.”

