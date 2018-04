La donna era riuscita ad allontanarsi solo la mattina seguente quando l’uomo era uscito di casa ad acquistare altri alcolici. Anche in altre occasioni precedenti aveva picchiato e minacciato la vittima, anche malmenando la figlia di lei

TERAMO – Nel pomeriggio di ieri, 3 aprile, personale della Squadra Mobile di Teramo ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di un cittadino quarantenne residente a Pineto, nel Teramano, per violenza sessuale continuata pluriaggravata, ubriachezza abituale e maltrattamenti in famiglia.

L’attività di indagine era nata dal ricovero della donna in ospedale dove era giunta con una costola fratturata ed un polmone perforato.

Veniva accertato che la notte precedente, mentre si trovava a casa del compagno, era stata picchiata violentemente dall’uomo e costretta a subire plurimi rapporti sessuali contro la sua volontà, nonché molteplici e selvagge vessazioni, con anche minacce di morte.

Le violenze si protraevano per tutta la notte. La donna era riuscita ad allontanarsi solo la mattina seguente quando l’uomo era uscito di casa ad acquistare altri alcolici. Anche in altre occasioni precedenti aveva picchiato e minacciato la compagna, anche malmenando la figlia di lei.

L’arrestato è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo.

