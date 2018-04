MONTEFIORE DELL’ASO – Dianova è un’associazione onlus presente in Italia da oltre trent’anni che interviene nell’ambito del trattamento della tossicodipendenza e del disagio giovanile offrendo programmi residenziali in cinque comunità terapeutiche e una struttura per minori dove accoglie annualmente circa 400 persone.

Nelle Marche, Dianova è presente con la Comunità di Montefiore dell’Aso, struttura residenziale aperta nel 1989 che può ospitare fino a 23 persone con problemi di dipendenza da alcol e droghe, offrendo loro due distinti percorsi di inserimento. Nella Comunità è inoltre presente il progetto sportivo “Dianova Running”, nato per favorire un approccio sano alle attività di svago e del tempo libero e agevolare l’incontro con il territorio attraverso la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive di tipo amatoriale.

A partire dal 2015, Dianova ha individuato nel Charity Program di Milano Marathon uno strumento molto importante per realizzare progetti finalizzati al reinserimento sociale dei suoi ragazzi, impegnati anche nella corsa.

Domenica 8 aprile, sempre accompagnati dall’equipe, correranno anche i ragazzi della Comunità di Montefiore che potranno vivere una giornata unica per confrontarsi con tutti gli altri partecipanti, abbattere barriere e pregiudizi e ritrovare la naturalezza delle loro emozioni.

“Correre per fare del bene” rimane il leitmotiv anche della nuova edizione di Milano Marathon, a cui Dianova parteciperà come Gold Charity Partner: 240 runner impegnati nella staffetta benefica.

Il traguardo che Dianova vuole tagliare nel 2018 è molto ambizioso: realizzare la campagna “E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia!”. Un insieme di sette progetti (attività formative, tirocini, laboratori e avvio di strutture protette) che hanno l’obiettivo di accompagnare verso l’autonomia i suoi ragazzi, ragazzi che hanno vissuto storie di disagio e dipendenze da droga e alcol.

I progetti rappresentano i pilastri del ponte che questi ragazzi devono attraversare per ritrovare la propria strada nella società.

Testimonial di Dianova alla Milano Marathon, sin dal 2015, l’ex campione olimpico Antonio Rossi. Questo il pensiero che ci ha dedicato: “Sport non vuol dire solo agonismo e attività sportiva. La sua valenza va oltre la prestazione fisica e ha un forte significato educativo e sociale. Partecipare a competizioni come la Milano Marathon significa indossare un pettorale ed essere parte di un progetto che va oltre l’aspetto competitivo. Sono orgoglioso di essere testimonial per Dianova e del progetto che quest’anno ha come fulcro proprio il significato sociale dello sport per reinserire i giovani con problematiche nella nostra società. Lo sport è aggregazione, inclusione, educazione, uno strumento attraverso il quale i nostri ragazzi possono ritrovarsi ed essere aiutati a ritrovare un proprio equilibrio”.

