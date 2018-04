SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i grandi successi di “VISIONI SENZA CONFINI” con la mostra Internazionale del Neutral-ism, alla Palazzina Azzurra conclusasi il 6 gennaio e l’evento dedicato alle donne del 7 marzo scorso “DONNE, CUORE, ARTE”, presso la Sala Consiliare di San Benedetto del Tronto, Alchimie d’Arte si appresta a presentare il nuovo evento dedicato al Thriller presentando in contemporanea due dei migliori Maestri della categoria: Fabrizio Borgio e Gino Marchitelli il 15 aprile alle ore 17 presso la Sala della Poesia del Palazzo Bice Piacentini.

Con “MORTE AD ASTI” è al suo ottavo libro, che segue il suo filone preferito del Thriller. Questa volta pubblicato con la:”FRATELLI FRILLI” editore. “Un Thriller questo dai toni noir spinticon personaggi affascinantie difficili da apprezzare per il loro comportamento e per loro mancanza di regole. Fino a un finale che è un crescendo da Thriller vero, vero la soluzione in cui i protagonisti rischiano di cadere a ogni passo.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali: l’Active member Horror writing association nel gennaio 2015 Maggior organizzazione internazionale di operatori nel campo della narrativa horror.

Di lui dicono: “Fabrizio Borgio è l’esempio , raro , di come creatività e solidità si applichino in un autore . Ricco di idee che spiccano per originalità e arguzia , riesce nel contempo a trasformarle in opere letterarie lineari e di facile fruibilità , impresa non facile e che denota passione ed applicazione nella difficile arte della scrittura”.

E’ anche attivo nella solidarietà verso chi ha bisogno, infatti è soccorritore emergenza sanitaria diplomato con allegato A del servizio 118 Piemonte.

Gino Marchitelli: “Di Gino, sappiamo ormai tutto, ma ogni volta ci sorprende e ci stupisce, con nuove opere letterarie e questa sua ultima: “IL SEGRETO DI PIAZZA NAPOLI”, di lui il suo editore Carlo Frilli dopo il grande riconoscimento ottenuto a Cattolica scrive: Oggi è uno di quei giorni da segnare sul calendario!”IL SEGRETO DI PIAZZA NAPOLI” di Gino Marchitelli si classifica e prende un premio particolarmente importante. Selezionato per una delle cinque targhe EMOTION tra quasi 2 mila opere edite al Concorso Internazionale Pegasus Literary Awards Città di Cattolica X^ Edizione. Una bella e ulteriore soddisfazione per la Fratelli Frilli Editori che, a partire da mio padre Marco e poi dal sottoscritto, ha creduto in un autore sempre pieno di entusiasmo e con moltissime cose da raccontare. Complimenti a Gino Marchitelli per questo ennesimo meritato riconoscimento”.

Tutto questo per chi avesse ancora dei dubbi a partecipare a una serata davvero fantastica. Arricchita da artisti che esporrano le loro opere: Enrica Consorti, Carina Pieroni, Tiziana Marchionni e Daniele Merli.

Tra gli ospiti di prestigio, Massimo Rossi ex Sindaco di Grottammare e Presidente della Provincia di Ascoli Piceno.

Presentano Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte e Enrica Consorti presentatrice di Alchimie d’Arte.

La serata come sempre nelle organizzazioni di Alchimie d’Arte è a titolo assolutamente gratuito e usufruibile a tutti. Per info tel. 3285546583 – email_ pardo19@live.it.



Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 14 oggi)