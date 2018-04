SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale. Sabato 7 aprile, alle ore 17, presso la Libreria Mondadori di San Benedetto ci sarà Alessandro Orsini che presenterà il libro “L’Isis non è morto, ha solo cambiato pelle”, della Rizzoli.

Alessandro Orsini è Direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS, Research Affiliate al MIT di Boston dal 2011, è stato membro della Commissione per lo studio della radicalizzazione istituita dal governo italiano a Palazzo Chigi.

I suoi studi, tradotti nelle principali lingue europee, ma anche in persiano, sono apparsi sulle maggiori riviste internazionali specializzate in studi sul terrorismo. Il suo Anatomia delle Brigate rosse. Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario, tradotto da Cornell University, è stato definito “un contributo accademico enorme” dalla rivista dell’American Political Science Association – “Perspectives on Politics” – ha vinto il Premio Acqui 2010 ed è stato selezionato tra i libri più importanti apparsi negli Stati Uniti nel 2011 dalla rivista “Foreign Affairs”. Il suo libro “ISIS. I terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli (Rizzoli) è vincitore del Premio Cimitile 2016.

Le sue ricerche sono apparse sul sito del MIT e sul sito del Governo italiano È membro dell’Editorial Board di Studies in Conflict and Terrorism. È editorialista del quotidiano “il Messaggero”, per cui cura la rubrica domenicale “Atlante”. Ha partecipato a oltre 170 dirette su Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, la7, Sky News 24, Tg Com 24, Rai News 24.

Il suo ultimo lavoro, “L’Isis non è morto, ha solo cambiato pelle”, edito da Rizzoli è in uscita nelle librerie martedì 20 marzo.

Comprendere il fenomeno dell’Isis e capire quanto sia pericoloso per l’Italia e per l’Occidente non è mai stato facile. Non lo era già nel 2014 quando, con un’avanzata travolgente in Iraq e in Siria, sconvolgeva il mondo, apparendo come un mostro spaventoso. Non lo è nemmeno oggi dopo la caduta di Raqqa – la capitale dello Stato islamico – e delle altre roccaforti, avvenuta a fine 2017. Come se quel mostro spaventoso fosse stato un grande bluff. Studioso di terrorismo alla LUISS di Roma e al MIT di Boston, Alessandro Orsini analizza rigorosamente la situazione attuale, aiutandoci a sfatare l’immagine distorta dell’Isis che spesso ci hanno offerto i media, ora ingigantendone la potenza ora banalizzandone i reali moventi e obiettivi, la preparazione bellica e gli strumenti militari a disposizione. Partiamo da un fatto: secondo Orsini, nonostante lo Stato islamico sia crollato, l’Isis continua ancora oggi a rappresentare un pericolo.

