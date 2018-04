In Riviera, collina e zone montane ristoranti e locali pieni a pranzo. Complice il bel tempo, in tanti hanno voluto approfittarne per passeggiate, escursioni e visite culturali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ un bilancio positivo quello proveniente dal Lunedì dell’Angelo per la provincia di Ascoli.

Il 2 aprile, giorno di Pasquetta, molte persone (tanti i turisti provenienti da varie zone d’Italia) si sono recate sulla costa e nell’entroterra.

In Riviera, collina e zone montane ristoranti e locali pieni a pranzo. Complice il bel tempo, in tanti hanno voluto approfittarne per passeggiate, escursioni e visite culturali.

Anche le zone del sisma sono state visitate da tante persone, un bel segnale in un momento non facile con la ricostruzione e la ripartenza ancora in corso.

