4-Energy è un’azienda qualificata in grado di offrire soluzioni integrate di indipendenza energetica per famiglie e imprese. Ciò avviene tramite l’istallazione di impianti fotovoltaici abbinata ad una vasta gamma di servizi, nel rispetto dell’ambiente e mirati al risparmio. Oggi la ditta spiega cosa fare quando il tuo fotovoltaico produce poco.

In Italia buona parte degli impianti esistenti, spesso costruiti in fretta nel corso degli anni 2010-2013, sta avendo problematiche di varia natura con importanti ricadute in termini di investimento, producibilità e quindi di risparmio in bolletta.

In base alla nostra esperienza possiamo sostenere che esistono tre grandi categorie di problematiche che coinvolgono i moduli fotovoltaici e che quindi incidono in modo significativo sulle performance dell’ impianto:

difetti infantili; difetti di mezza età; difetti di usura/logorio.

Come si evince dal grafico, nei primi anni di vita prevalgono i seguenti fenomeni:

Mismatching ovvero la disomogeneità nelle caratteristiche delle celle fotovoltaiche le quali, nonostante provengano dallo stesso processo di fabbricazione, sono leggermente differenti tra loro;

ovvero la disomogeneità nelle caratteristiche delle celle fotovoltaiche le quali, nonostante provengano dallo stesso processo di fabbricazione, sono leggermente differenti tra loro; problemi ai cavi e alle scatole di giunzione dei moduli;

dei moduli; rottura del vetro dovute ad inclusioni di solfuro di nichel all’interno del vetro temprato.

Dopo oltre otto anni di vita i problemi maggiormente riscontrati sono:

rotture, de-laminazione e ingiallimento del foglio EVA;

micro-fatture delle celle;

effetto “Bava di Lumaca”;

distaccamento del back-sheet.

All’avvicinarsi del termine della garanzia invece le problematiche sono quelle di:

de-laminazione dei moduli FV;

dei moduli FV; isolamento delle celle;

ingiallimento e i fenomeni corrosivi.

Prendendo quindi in considerazione ogni singolo componente, le difettosità tipiche che si possono manifestare sono le seguenti:

Alcuni dei problemi più comuni riscontrati dai nostri clienti

