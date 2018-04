SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo 8 aprile si celebrera’ il primo anno di attivita’ dell’Associazione Culturale l’Astrolabio con una mostra collettiva di artisti emergenti accompagnata da una performance teatrale dell’attrice Cristiana Castelli.

L’Associazione Culturale “L’Astrolabio” è stata fondata da un gruppo di artisti laureati in diverse Accademie italiane, mossi dallo scopo comune di promuovere le attivita’ culturali artistiche nel nostro territorio. La sua mission è avvicinare un pubblico sempre più ampi, anche di non esperti, al panorama artistico contemporaneo locale.

L’Associazione si occupa sia della promozione di giovani artisti emergenti, attraverso mostre personali, collettive e tematiche, sia della creazione di vere e proprie occasioni di condivisione all’insegna della creatività come festival e incontri con gli autori.

La sua sede in via Monte San Michele 31, al centro di San Benedetto del Tronto, è strutturata come un vero e proprio luogo di ritrovo per gli amanti dell’arte e curiosi. Questo spazio inoltre non è solo un centro culturale dove si ospitano eventi di vario genere, ma anche un laboratorio creativo, dove gli artisti si ritrovano per sperimentare insieme.

In accordo con il suo scopo di diffusione della sensibilità alle arti e alle pratiche artigianali, nella sede vengono ospitati annualmente corsi di vario tipo: dalla pittura ad olio, alla ceramica, ma anche corsi più innovativi che rivisitano l’approccio al processo creativo per far emergere l’espressività che è in ognuno di noi.

Nel primo anno di attivita’ l’Associazione ha promosso varie mostre personali: dall’esposizione fotografica di Stefano Buttafoco, agli acquerelli sperimentali dell’illustratrice Alessandra Silverio, dalle linoleografie e xilografie di Michela Cicconi alla misteriosa tecnica mista del pittore William Kaine, fino ad arrivare alle opere meno convenzionali dell’artista senese Giulia Betti. Ha inoltre organizzato diversi eventi a scopo divulgativo raggruppando artisti locali e non in performance e serate di varia natura di cui in particolare ricordiamo l’Art Sunday, serate di live Painting in cui diversi artisti si cimentavano con la creazione delle loro opere di fronte agli avventori del ristorante Haus Food&Design e gli aperitivi artistici, ovvero delle piccole mostre all’interno dei locali che accompagnavano l’ora dell’happy hour.

Per l’occasione dell’8 aprile verra’ presentata una mostra dal titolo “Geografi dell’immaginario” in cui otto artisti esporranno delle opere rappresentative della loro interpretazione dell’immaginario artistico, in accordo con il titolo dell’evento stesso.

Teresa Annibali, Laura Beleggia, Giulia Betti, Antonella Ceccarelli, William Kaine, Gianluca Patrizi, Gabriele Partemi e Selene Pierini mostreranno la visione del mondo secondo il loro occhio creativo e non convenzionale per introdurre gli avventori in un mondo magico ed inusuale, proprio degli artisti.

Ad arricchire ancora di piu’ il vernissage si attuera’ un breve spettacolo dell’attrice teatrale Cristiana Castelli che, interpretando di dei brani letterari di fronte agli avventori bendati li portera’ ad esplorare il potenziale della loro fantasia.

Con il pomeriggio di domenica 8 aprile l’associazione non solo festeggera’ i suoi primi piccoli successi, ma fara’ il primo passo per un secondo anno di attivita’ pieno di nuove iniziative nello spirito dell’entusiasmo, della condivisione e della valorizzazione della creativita’.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)