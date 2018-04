Arriva Landolfo Albino, 37 anni, che succede al luogotenente Vincenzo Stefanìa che andrà in pensione

MARTINSICURO – Cambio al comando della guardia costiera di Martinsicuro.

Si è tenuta lo scorso sabato, nella sala consiliare del Comune di Martinsicuro, la cerimonia del passaggio di consegne tra Vincenzo Stefanìa, al comando del locale ufficio marittimo per quasi tre anni, e il nuovo luogotenente Landolfo Albino. Davanti alle principali autorità politiche e militari della città, un commosso Stefanìa, che lascia per raggiunti limiti di età, ha salutato e ringraziato tutti coloro con i quali ha collaborato in questi anni tracciando anche un bilancio della sua reggenza. Poi il passare di consegne al nuovo comandante Landolfo Albino.

37 anni, martinsicurese di adozione, Albino arriva dalla capitaneria di Porto di Ancona dove aveva prestato servizio negli ultimi anni. Ora guiderà gli uomini della guardia costiera truentina.

