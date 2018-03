RIPATRANSONE – Fiamme in un fienile a Ripatransone, in Contrada Montebove Ovest. L’incendio è stato poi domato grazie all’intervento di due mezzi dei Vigili del Fuoco, uno proveniente da San Benedetto e uno da Ascoli. Il fuoco si è sviluppato all’ora di pranzo e complessivamente i Vigili del Fuoco sono stati occupati per circa due ore. Sconosciute le cause. Sul tetto del fienile erano posizionati dei pannelli fotovoltaici.

