GROTTAMMARE – Giovedì 5 aprile alle ore 21.30, presso la sala Kursaal di Grottammare il sindaco Enrico Piergallini presenta il progetto per le elezioni 2018. “Siamo pronti a partire, lavoriamo già dalla fine del 2017 alla costruzione del programma e all’organizzazione della squadra che si presenterà alle prossime elezioni. Abbiamo atteso che il Ministero annunciasse la data il 10 giugno, a questo punto possiamo presentare alla città il lavoro svolto fino ad ora. Lo faremo il 5 aprile come cinque anni fa”.

Durante la serata il sindaco presenterà la carta dei princìpi e degli intenti, ovvero, la costituzione del movimento “Solidarietà e Partecipazione” aggiornata per la nuova tornata elettorale. Saranno presentati, inoltre, il programma e tutti i 32 candidati delle liste (“Solidarietà e Partecipazione” e “Città in movimento”). “Sono fiero di muovermi insieme ad un gruppo incredibile – afferma Piergallini – Presenteremo alla città 32 persone innamorate di Grottammare a tal punto da dedicare ad essa il loro tempo. Sarà uno spaccato molto rappresentativo del territorio, una squadra giovane, rinnovata, competente ed operosa. Quello che occorre per guardare al futuro con ottimismo”.

