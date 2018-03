SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sole abbraccia il Riviera che è pronto ad ospitare Samb-Ravenna, 33^ giornata del girone B, di cui la Samb prova a consolidare la “vice-presidenza”. Una vittoria contro gli uomini di Antonioli permetterebbe ai rossoblu di passare una Pasqua da secondi in classifica, in “pace” con il rendimento casalingo e col giusto piglio in vista della volata finale.

Capuano, per la missione, si affida all’ormai consueto 3-4-2-1 che conferma l’imprescindibile Bellomo, assieme a Valente ad agire dietro a Stanco, a sorpresa titolare. A centrocampo fiducia alla coppia Marchi-Gelonese mentre a destra torna Rapisarda. L’altra sorpresa è Mattia, ancora titolare e di sicuro ad agire nei tre dietro, probabilmente sul centrosinistra, dove è stato provato mercoledì nell’amichevole contro il Porto d’Ascoli. La formazione sfoggiata da Capuano in quel primo tempo è infatti la stessa di oggi.

Formazioni:

Samb (3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Mattia

(42′ st Patti)Rapisarda Gelonese Marchi Tomi

Valente(16′ st Esposito) Bellomo(25′ st Bove)

Stanco(25′ st Miracoli)

Marzeglia(30′ st Broso) De Sena

Rossi(35′ st Maistrello) Selleri Palermo Papa Magrini

Ronchi(30′ st Barzaghi) Lelj Venturini

Venturi

Ravenna (3-5-2) All.: Mauro Antonioli

Arbitro: Provesi di Treviglio (Rabotti/Dell’Università)

Note:

Marcatori: 4′ pt De Sena (R), 22′ pt Stanco (S), 6′ st Bellomo (S)

Ammoniti: 6′ st Bellomo (S), 21′ st Gelonese (S), 35′ st Marchi (S), 39′ Barzaghi (R)

Espulsi:

Angoli: 4-5

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Partiti, Stanco prova subito a portare pressione alla difesa ravennate ma esagera: fallo in attacco.

3′ Tomi si beve Papa sulla sinistra, poi prova a pescare Stanco in area ma il suggerimento è sballato.

4′ Selleri prova la bomba da 30 metri: Perina vola in angolo!

4′ RAVENNA IN VANTAGGIO. Parte proprio Selleri con un sinistro a rientrare, sul secondo palo ce ne sono due liberi e De Sena insacca in rete di testa da due passi. Ravenna avanti, Riviera gelato.

Il gol di De Sena e l’esultanza della panchina ravennate

7′ CI PROVA MARCHI. Samb che prova a reagire, Tomi sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, Miceli trattenuto chiede l’intervento dell’arbitro, poi palla a Marchi che prova il destro da fuori vola Venturi e mette in angolo!

10′ Buon palleggio dei rossoblu a centrocampo, Marchi per Bellomo che prova la verticale per Valente: sbagliata però, il numero 19 non era neppure partito.

14′ Punizione dalla trequarti per il Ravenna, va ancora Selleri ma il pallone è fuori misura. Nel frattempo rimane a terra un calciatore in maglia gialla, si tratta di Lelj che forse è stato colpito nella mischia. L’arbitro seda prima un piccolo parapiglia poi fa proseguire senza sanzioni.

22′ PARI DELLA SAMB! Bellomo lungo per Rapisarda che crossa teso in area, arriva Stanco che col destro batte Venturi. Samb che pareggia!

32′ STANCO VICINO AL SECONDO GOL! Valente rientra e crossa col destro Stanco si presenta ancora all’appuntamento e devia verso la porta. fuori di pochissimo!

35′ Bellomo salta Ronchi che lo abbatte, per l’arbitro non c’è niente ma sembrava rigore solare! Protesta tutto lo stadio.

44′ Buona azione di Stanco che prende il fondo e crossa in mezzo dove è arrivato nel frattempo Tomi che prova lo stacco, palla che finisce a Bellomo che prova al volo: alto!

45′ Si recupera 1 minuto.

45’+1 Stanco si impegna e riesce a rubare la palla ma è fermato dal fischio del direttore di gara: finisce qui il primo tempo.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia la partita, nessun cambio nei 22.

2′ Valente prova il cross che diventa quasi un tiro, Venturi controlla la palla che sfila sul fondo.

4′ Lancio di Marchi, pallone che finisce a Rapisarda che prova addirittura il destro al volo dalla destra: traiettoria sballata.

6′ GOL DELLA SAMB! Bellomo recupera palla e la pilota verso la porta avversaria, arriva al limite dell’area e cerca con lo sguardo il movimento di Stanco, poi va da solo col sinistro, deviato, che si insacca: 2-1 Samb!

Gol di Bellomo: la curva reagisce così

7′ Giallo a Bellomo che si è tolto la maglia per esultare.

14′ Capuano chiama Esposito per dargli indicazioni, sarà lui il prossimo ad entrare.

15′ Venturi si attarda a rilanciare e Marchi lo attacca quasi portandogli via il pallone, per spazzare il portiere deve azzardare un dribbling pericolosissimo.

16′ E’ il momento di Esposito: gli lascia il posto Valente.

21′ Gelonese prova a fermare la ripartenza di De Sena ma la sua scivolata è sulle gambe per Provesi: giallo.

24′ Pronto il doppio cambio nei rossoblu che inseriranno Bove e Miracoli.

25′ Ecco il doppio cambio: fuori Stanco per Miracoli e poi Bellomo per Bove. Sostituzioni che segnano il passaggio al 3-5-2.

28′ Esposito si inventa un gran passaggio a cercare Rapisarda che si inserisce e prova a staccare con Rossi, palla che finisce al portiere mentre l’esterno del Ravenna ha la peggio, rimanendo qualche istante a terra con le mani sul capo.

31′ Fuori Ronchi e Marzeglia e dentro Barzaghi e Broso nelle file del Ravenna, che prova a scuotersi.

32′ Rossi guadagna il fondo e crossa, Conson concede l’angolo, il 5° per il Ravenna.

33′ Gli ospiti non riescono a sfruttare il corner mentre potrebbe essere il momento di Di Massimo.

34′ Bella giocata di Bove che arriva al cross dopo un bel numero, palla per Miracoli che da due passi devia fuori!

35′ Alto cambio negli ospiti che tirano fuori Rossi per Miestrello mentre Marchi si prende un giallo fermando una ripartenza del Ravenna.

37′ Esposito prova un pallonetto d’esterno da urlo ma la misura non è giusta e Venturi la prende.

38′ Cross di Palermo per De Sena che sul secondo palo si coordina e prova la sforbiciata: Perina la blocca a terra!

39′ Barzaghi atterra Rapisarda che lo aveva saltato secco sulla destra. Punizione che è un angolo corto per Tomi.

40′ Il terzino va in porta e Venturi respinge!

41′ MIRACOLO DI PERINA! Errore Samb che lancia il contropiede di Broso che allarga per Magrini, cross dalla destra per lo stesso Broso che di testa colpisce da solo e a botta sicura ma Perina fa un vero e proprio Miracolo tirando fuori la palla dalla porta.

42′ Fuori Rapisarda e dentro Patti. Mattia va a fare il terzino.

45′ Ci saranno 4 minuti di recupero.

45′ + 2 Intanto Esposito si porta a spasso mezza difesa ravennate facendo guadagnare tempo prezioso ai suoi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 929 volte, 1.816 oggi)