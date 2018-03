SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sole abbraccia il Riviera che è pronto ad ospitare Samb-Ravenna, 33^ giornata del girone B, di cui la Samb prova a consolidare la “vice-presidenza”. Una vittoria contro gli uomini di Antonioli permetterebbe ai rossoblu di passare una Pasqua da secondi in classifica, in “pace” con il rendimento casalingo e col giusto piglio in vista della volata finale.

Capuano, per la missione, si affida all’ormai consueto 3-4-2-1 che conferma l’imprescindibile Bellomo, assieme a Valente ad agire dietro a Stanco, a sorpresa titolare. A centrocampo fiducia alla coppia Marchi-Gelonese mentre a destra torna Rapisarda. L’altra sorpresa è Mattia, ancora titolare e di sicuro ad agire nei tre dietro, probabilmente sul centrosinistra, dove è stato provato mercoledì nell’amichevole contro il Porto d’Ascoli. La formazione sfoggiata da Capuano in quel primo tempo è infatti la stessa di oggi.

Formazioni:

Samb (3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Mattia

Rapisarda Gelonese Marchi Tomi

Valente Bellomo

Stanco

Marzeglia De Sena

Rossi Selleri Palermo Papa Magrini

Lelj Capitanio Venturini

Venturi

Ravenna (3-5-2) All.: Mauro Antonioli

Arbitro: Provesi di Treviglio (Rabotti/Dell’Università)

Note:

Marcatori: 4′ pt De Sena (R), 22′ Stanco (S)

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 2-1

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Partiti, Stanco prova subito a portare pressione alla difesa ravennate ma esagera: fallo in attacco.

3′ Tomi si beve Papa sulla sinistra, poi prova a pescare Stanco in area ma il suggerimento è sballato.

4′ Selleri prova la bomba da 30 metri: Perina vola in angolo!

4′ RAVENNA IN VANTAGGIO. Parte proprio Selleri con un sinistro a rientrare, sul secondo palo ce ne sono due liberi e De Sena insacca in rete di testa da due passi. Ravenna avanti, Riviera gelato.

Il gol di De Sena e l’esultanza della panchina ravennate

7′ CI PROVA MARCHI. Samb che prova a reagire, Tomi sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, Miceli trattenuto chiede l’intervento dell’arbitro, poi palla a Marchi che prova il destro da fuori vola Venturi e mette in angolo!

10′ Buon palleggio dei rossoblu a centrocampo, Marchi per Bellomo che prova la verticale per Valente: sbagliata però, il numero 19 non era neppure partito.

14′ Punizione dalla trequarti per il Ravenna, va ancora Selleri ma il pallone è fuori misura. Nel frattempo rimane a terra un calciatore in maglia gialla, si tratta di Lelj che forse è stato colpito nella mischia. L’arbitro seda prima un piccolo parapiglia poi fa proseguire senza sanzioni.

22′ PARI DELLA SAMB! Bellomo lungo per Rapisarda che crossa teso in area, arriva Stanco che col destro batte Venturi. Samb che pareggia!

32′ STANCO VICINO AL SECONDO GOL! Valente rientra e crossa col destro Stanco si presenta ancora all’appuntamento e devia verso la porta. fuori di pochissimo!

