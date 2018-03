SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sole abbraccia il Riviera che è pronto ad ospitare Samb-Ravenna, 33^ giornata del girone B, di cui la Samb prova a consolidare la “vice-presidenza”. Una vittoria contro gli uomini di Antonioli permetterebbe ai rossoblu di passare una Pasqua da secondi in classifica, in “pace” con il rendimento casalingo e col giusto piglio in vista della volata finale.

Capuano, per la missione, si affida all’ormai consueto 3-4-2-1 che conferma l’imprescindibile Bellomo, assieme a Valente ad agire dietro a Stanco, a sorpresa titolare. A centrocampo fiducia alla coppia Marchi-Gelonese mentre a destra torna Rapisarda. L’altra sorpresa è Mattia, ancora titolare e di sicuro ad agire nei tre dietro, probabilmente sul centrosinistra, dove è stato provato mercoledì nell’amichevole contro il Porto d’Ascoli. La formazione sfoggiata da Capuano in quel primo tempo è infatti la stessa di oggi.

Formazioni:

Samb (3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Mattia

Rapisarda Gelonese Marchi Tomi

Valente Bellomo

Stanco

Marzeglia De Sena

Rossi Selleri Papa Palermo Magrini

Lelj Capitanio Venturini

Venturi

Ravenna (3-5-2) All.: Mauro Antonioli

Arbitro: Provesi di Treviglio (Rabotti/Dell’Università)

Note:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Partiti, Stanco prova subito a portare pressione alla difesa ravennate ma esagera: fallo in attacco.

