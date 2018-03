SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ad Ancona è tempo di Easter Volley, un prestigioso torneo giunto alla ventiquattresima edizione che raccoglie le più importanti formazioni Under non solo italiane.

Per la categoria Under 14 femminile, presente anche la Happy Car di Maurizio Medico, una delle realtà più importanti della società. Dopo aver battuto Foligno ai quarti di finale per 2 set a 0, oggi le rossoblu si giocheranno la finale alle ore 9 contro Zagabria nella palestra di Candia, frazione di Ancona. Sarà una vera e propria rivincita contro la compagine croata, unica capace di battere le sambenedettesi in questo momento.

Le altre semifinaliste saranno Conero Planet e Dannunziana Pescara che giocheranno per la finale al PalaSabbatini di Ancona.

L´Easter Volley, coinvolgente Ancona e il suo hinterland, è dedicato alla figura di Franco Brasili, sindacalista, amante del volley e soprattutto un professionista del giornalismo.

