Arriva da Bankitalia l’Indagine che fotografa la situazione economica delle famiglie italiane nel 2016 e segnala che il 23% di queste è a rischio povertà.

A dire il vero il reddito medio degli italiani è cresciuto del 3,5% rispetto a quello rilevato nel 2014, e questa una buona notizia, perché indica come la caduta libera cominciata nel 2006 si sia arrestata, anche se sono ancora lontane le percentuali di reddito medio che si erano registrate negli anni ante-crisi.

Cresce, però, il livello di povertà, ossia la quota di persone che hanno una disponibilità economica mensile inferiore del 60% rispetto a quella media. Nel 2014 tale percentuale si attestava al 21%, mentre nel 2016 è salita al 23%: un italiano su quattro, in pratica è a rischio sopravvivenza.

Scendendo nel dettaglio il 30% delle famiglie più abbienti detiene il 75% del patrimonio nazionale rilevato, con una media netta pro capite è di 510.000 Euro di capitale intestato; il 30% più povero, invece, possiede solamente l’1% del totale con una media di patrimonio pro capite di 6500 Euro. Esiste, infine, un 5% di famiglie ricche che detiene il 40% della ricchezza nazionale, con un patrimonio pro capite di 1,3 milioni di euro.

L’Indagine mette, inoltre, in luce che i nuclei familiari più a rischio sono quelli del Mezzogiorno il cui capofamiglia ha un’età compresa fra i 35 e 45 anni e non ha titoli di studio rilevanti. Le famiglie di pensionati sembrano, invece meno in pericolo, quantomeno rispetto al 2014.

Cerchiamo di capire quali possono essere le cause di tutto ciò. Sicuramente il valore della ricchezza è diminuito rispetto al passato; ciò significa che il capitale detenuto nel 2016 vale di meno rispetto al passato. Per capire il fenomeno basta pensare al crollo del prezzo delle case; la crisi immobiliare, infatti, non ha certo contribuito in modo positivo a rendere stabile la ricchezza dei cittadini. In questi ultimi due anni, però, l’emergenza sembra essere scongiurata, anche grazie a un mercato del credito ipotecario decisamente vantaggioso, sia per i tassi ipotecari al minimo storico, sia per una qualità dei prodotti finanziari disponibili che permette di liberalizzare il settore e di renderlo molto più concorrenziale, con spese più contenute rispetto al passato; i mutui online, a titolo di esempio, sono, infatti, decisamente più vantaggiosi di quelli sottoscritti attraverso canali più standard(maggiori informazioni su http://www.calcoloratamutuo.org/guida/mutui-online ).

A questo proposito per esempio merita di essere sottolineato che la quota di famiglie indebitate scende dal 23 al 21%, anche grazie alla forte contrazione del ricorso al credito al consumo più classico, ossia quello relativo ai prestiti personali e i prestiti finalizzati; non è scesa invece la percentuale dei finanziamenti richiesti per la ristrutturazione o per l’acquisto di immobili, a testimonianza di quanto affermato nel paragrafo precedente, ossia che il settore delle compravendite e forse meno in crisi di quanto si pensi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 33 oggi)