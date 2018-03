SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il nostro format “Un aperitivo con…” Riviera Oggi ha fatto visita al bar “Le Petit Cafè” di Piazza Enzo Tortora a San Benedetto. Con noi il giovanissimo e talentuoso centrocampista della Samb Gabriele Bove.

Con Bove abbiamo ripercorso le tappe di una stagione, la prima per lui fra i professionisti, che lo ha portato a segnare 2 gol in 21 partite. “Il mio procuratore mi ha convinto a scegliere San Benedetto, mi diceva che tutti vorrebbero giocare qui” ci rivela l’ex capitano della Juve primavera. E proprio dei lunghi trascorsi nel club bianconero (“circa 10 anni, mi sono anche diplomato con la scuola della Juventus”) ci siamo soffermati con Bove che ci racconta come l’estroso terzino Dani Alves fosse un suo “fan” e dei consigli che gli dava Miralem Pjanic su come battere le punizioni.

