GROTTAMMARE – Il rinnovo dei consigli comunali e l’indicazione del nuovo sindaco: ecco cosa saranno chiamati a decidere i cittadini il prossimo 10 giugno. Ovviamente nei Comuni in cui si andrà alle urne, e per il Piceno sono coinvolti anche Grottammare, Castel di Lama e Ripatransone. Per Grottammare, avendo superato i 15 mila abitanti, nel caso in cui al primo turno nessuno dovesse superare il 50%+1 dei voti, si terrà il ballottaggio, il 24 giugno. Turno unico invece a Castel di Lama, dove la precedente giunta è decaduta per le dimissioni in massa di molti consiglieri comunali, e a Ripatransone, dove un anno fa l’unica lista che si presentò alle elezioni non fu in grado di portare alle urne la metà dei cittadini, imponendo anche qui l’arrivo del Commissario Prefettizio.

