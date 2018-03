Fervono i preparativi dell’evento con il programma in via di definizione visto lo spostamento di data e le conferme delle tante partecipazioni a tema

PEDASO- E’ ufficiale, la Festa dei Ciliegi in Fiore in stile Giapponese si sposta per evitare il brutto tempo annunciato a Pasquetta, i rappresentanti dell’Associazione Sakura Marche, organizzatrice dell’evento fanno sapere che dopo attenta riflessione e di concerto con le altre Associazioni che collaborano alla buona riuscita dell’evento hanno deciso di spostare la festa “Pedaso Hanami 2018” a mercoledì 25 aprile.

Fervono i preparativi dell’evento con il programma in via di definizione visto lo spostamento di data e le conferme delle tante partecipazioni a tema giapponese che si alternano in una giornata ricca di iniziative con laboratori, esibizioni e performance dedicate al Sol Levante.

Luigi Bruti, presidente sell’Ass.ne Sakura Marche rassicura tutti anche sui social network annunciando lo spostamento ed evitando il maltempo: “Purtroppo non è stata una decisione facile da prendere – afferma Bruti -ma considerando che il grande freddo di questo inverno ha rallentato anche la fioritura dei ciliegi, abbiamo deciso di spostare l’evento evitando di festeggiare la fioritura senza neanche un fiore di ciliegio sui rami. Ringrazio tutti i volontari che collaborano alla buona riuscita dell’evento, come sempre una macchina organizzativa che coinvolge tantissime persone”.



Appuntamento presso il Parco Contea dei Ciliegi per mercoledì 25 aprile sperando nella presenza dell’Ambasciata del Giappone che anche questo anno ha confermato ufficialmente il prestigioso Patrocinio per un manifestazione che rappresenta una eccellenza nel nostro territorio.

Pedaso ha un angolo di paradiso che non ti aspetti in questa piccola cittadina affacciata sul mare Adriatico, sulla collina del Monte Serrone nel parco di una struttura ricettiva turistica si trova un bosco di ciliegi con oltre 2500 alberi di ciliegi in fiore che creano una atmosfera perfetta per vivere una festa in stile giapponese grazie all’Organizzazione dell’Associazione Sakura Marche che si occupa di cultura e tradizioni giapponesi.

Confermato il patrocinio dei Comuni di Pedaso e Campofilone e la collaborazione con le altre associazioni locali che partecipano da anni alla riuscita di questa grande festa: Pro Loco di Pedaso, Pro Loco di Campofilone, Associazione Orto Party, Associazione Over Art.



