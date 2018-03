SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ial (Innovazione Apprendimento Lavoro Marche srl) comunica che sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per Operatore Import/Export Commercio Estero Settore Legno Mobile.

Il corso di qualifica per Operatore Import/Export dura 400 ore, di cui 182 ore di teoria, 90 ore pratiche, 120 ore di Stage e 8 ore di Esame, ed è rivolto a disoccupati residenti nella Regione Marche e si svolgerà nella sede di Porto Sant’Elpidio a partire dal mese di Maggio 2018.

L’Operatore import – export commercio estero è una figura professionale in grado di operare nell’ufficio commerciale attraverso un’analisi completa di tutte le tematiche relative alle operazioni commerciali con l’estero, sia per quanto riguarda l’area marketing e vendita che l’area tecnica alla quale si riferiscono le operazioni correlate alla logistica dell’export.

La figura professionale, sviluppando le competenze per la gestione e commercializzazione del prodotto con l’estero, conduce la trattativa, l’intero iter di vendita utilizzando competenze specifiche in ambito giuridico – legislativo nazionale ed internazionale, amministrativo e commerciale, gestisce da un punto di vista commerciale, normativo ed amministrativo le transazioni internazionali, comunicando in lingua e utilizzando strumenti informatici e telematici.

Il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo – Regione Marche ed è realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Camerino, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Urbani”, Istao, Sif Sviluppo Industriale del Fermano, Enfap Marche e Cosmob s.p.a.

La domanda di partecipazione con allegati copia di un Documento di Identità in corso di validità e Curriculum Vitae aggiornato, dovrà essere inviata per posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), o consegnata a mano, o inviata via pec a ialmarche@mondialposta.it entro lunedì 16 aprile a: Ial Marche srl – Via dell’Industria, 17/a – 60127 Ancona.

