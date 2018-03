E’ stata portata, cosciente, al Pronto Soccorso per accertamenti in ambulanza. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nel primo pomeriggio del 29 marzo a San Benedetto.

Due auto (Ford Focus e Volkswagen Up) si sono scontrate, per cause in fase di accertamento della Polizia Municipale sambenedettese, durante la discesa in via Graf per Murri. Dopo l’impatto, uno dei veicoli è finito contro due mezzi in sosta. Alla guida, rispettivamente, una donna di Ripatransone e una ragazza di Ascoli.

Quest’ultima è stata portata in ospedale, cosciente, per accertamenti da un’ambulanza.

