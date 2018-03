Le cause sono ancora in fase di accertamento, sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco

RIPATRANSONE – Nel primo pomeriggio del 29 marzo soccorso in campagna.

Vicino Ripatransone, sulla Val Menocchia, un contadino è rimasto ferito mentre era al lavoro nei campi. Le cause sono ancora in fase di accertamento, sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco.

Date le ferite riportate, è stato necessario il trasporto in eliambulanza ad Ancona all’ospedale “Torrette” ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime indiscrezioni.

