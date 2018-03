Da Viale De Gasperi si vuole evitare quello che è successo lo scorso anno, quando per finire la parte opposta a Est i lavori arrivarono lunghi e, per non inficiare la stagione estiva, si decise lo stop a giugno con la parte mare poi terminata per Natale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina il sindaco Piunti ha incontrato il dirigente del settore Opere Pubbliche Farnush Davarpanah e il titolare della ditta che ha in appalto i lavori di riqualificazione del lungomare. Il tavolo per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’intervento.

“E’ stato confermato che per le festività pasquali il lato est del lungomare sarà interamente riconsegnato alla pubblica fruizione” fanno sapere dal Comune con i lavori per “aggiustare” la ciclabile già realizzata lo scorso anno che volgono al termine. “Per quanto riguarda il lato ovest, salvo contrattempi o prolungate condizioni di maltempo, l’intero cantiere potrà essere smantellato prima dell’inizio della stagione estiva” prosegue una nota di Viale De Gasperi che dunque vuole evitare quello che è successo lo scorso anno, quando per finire la parte opposta a Est i lavori arrivarono lunghi e, per non inficiare la stagione estiva, si decise lo stop a giugno con la parte mare poi terminata per Natale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)