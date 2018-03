“In un periodo in cui soltanto notizie di scandali e pettegolezzi attirano l’attenzione -afferma Bruno Bruni alla nostra redazione tramite un comunicato – ho voluto riferire la mia umana e comune esperienza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un caso di buona sanità all’Ospedale Civile “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.

La segnalazione giunge da un cittadino di Grottammare, Professor Bruno Bruni, il quale vuole lodare e ringraziare il personale del locale nosocomio: “Anche per segnalare quanto sia importante difendere il nostro ospedale spesso oggetto di dure critiche, nonostante operi in esso personale competente e preparato”.

L’anziana madre , Ada Bruti, nel mese di febbraio, ha accusato un forte malore e i suoi familiari hanno prontamente chiamato i soccorsi. Dopo pochi minuti l’equipe del Pronto Soccorso era pienamente operante.

“In brevissimo tempo, dopo accurati esami diagnostici, alla paziente è stata diagnosticata una importante patologia dell’apparato digerente che di solito si conclude con esiti infausti nelle prime 48 ore – afferma Bruno Bruni – Grazie alla indiscussa competenza ed alla costante disponibilità di tutto il Personale del reparto di Geriatria, che si è prodigato nella applicazione del protocollo previsto per casi di acuzie, l’anziana signora è riuscita a superare la gravissima patologia da cui era affetta”.

“In un periodo in cui soltanto notizie di scandali e pettegolezzi attirano l’attenzione -afferma Bruno Bruni alla nostra redazione tramite un comunicato – ho voluto riferire la mia umana e comune esperienza, per infondere nei cittadini positività e certezze per realizzare una società solidale e partecipe al bene comune”.

